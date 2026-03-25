Çiğ yendiğinde faydası değil, zararı dokunan 8 yiyecek

Sağlıklı beslenmek isteyen birçok kişi çoğunlukla çiğ gıdalar tercih ediyor.

Özellikle sebze ve meyveler, çiğ tüketildiğinde vitamin ve mineral açısından maksimum fayda sağlayabiliyor.

Ancak uzmanlar, her gıdanın çiğ olarak güvenle yenemeyeceği konusunda uyarıyor.

Bazı yiyecekler, çiğ tüketildiğinde ciddi sağlık riskleri taşıyor ve zehirlenmeye yol açabiliyor.

İşte asla çiğ yememeniz gereken 8 yiyecek:

ÇİĞ TÜKETİLMESİ TEHLİKELİ OLAN BESİNLER

Çiğ Hamur ve Un: Sorun yumurta değil, unun içindeki mikroplar! Isıl işlem görmemiş un, ciddi enfeksiyon riski taşıyor.

Filizler (yonca, maş fasulyesi, brokoli vb.): Nemli ortamda büyüdükleri için bakteri yuvasına dönüşebilirler, mutlaka haşlanmalılar.

Patlıcan: İçindeki 'solanin' maddesi sinir sistemini etkileyebilir, pişirmek şart.

Yeşil Fasulye: 'Fazin' adlı protein bileşiği nedeniyle çiğ tüketimi ölüme kadar varan sonuçlar doğurabilir.

Ravent: Dişlerde donukluk ve mide sorunları yaratan oksalik asit deposudur.

Kara Mürver: 80 derecenin üzerine ısıtılmadığında toksin saçmaya devam eder.

Yumurtalar: Yaz aylarının korkulu rüyası Salmonella riski hala geçmiş değil.

Tavuk Eti: Campylobacter mikrobu için en küçük parça bile yeterli; içi mutlaka 70 dereceyi görmeli."