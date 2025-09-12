Adana Belemedik Tabiat Parkı, ziyaretçilerin yeni gözdesi

Adana Pozantı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Belemedik Tabiat Parkı, doğal güzellikleri sayesinde vatandaşların uğrak yerlerinden oluyor.

Özellikle Sonbahar aylarında başta Adana olmak üzere Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye ve Niğde gibi çevre illerden kalabalık grupların tren yolu ile gezmeye, fotoğraf çekmeye ve stres atmaya geldiği Belemedik Tabiat Parkı, renk cümbüşüyle tablo gibi manzaralar sunuyor.

ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIR

Zengin doğa manzarası, tren yolu, tünelleri ve dağların arasından süzülüp giden Çakıt Çayı’nın eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakan Belemedik Tabiat Parkı, bu senede ziyaretçilerini bekliyor.