Adana'da yaşlı çift, 20 yıldır çocuklara bayram harçlığı dağıtıyor

İHA

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zeycan Baysal çifti, 20 yıldır sürdürdükleri anlamlı bayram geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Her bayramın ikinci günü saat 14.00’te mahalledeki çocuklarla bir araya gelen yaşlı çift, onları harçlıksız bırakmadı.

600 ÇOCUĞU SEVİNDİRDİLER

Bayram harçlığı almak için sabırsızlıkla sıraya giren çocuklar, bu geleneğin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Ali Baysal, bu yıl yaklaşık 600 çocuğa harçlık dağıttıklarını belirterek, “Her bayram çocuklarımızla buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu geleneğin yaşaması için imkânı olan herkesin mahallesinde veya apartmanında benzer bir alışkanlığı sürdürmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ MUTLU OLDUKÇA BİZ DE MUTLU OLUYORUZ"

Eşi Zeycan Baysal ise mahalleye taşındıkları günden beri bu geleneği sürdürdüklerini vurgulayarak, “Çocuklarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek, bayramın en güzel hediyesi” ifadelerini kullandı.