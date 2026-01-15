Kandil zikirleri: Miraç Kandili'ne özel çekilecek zikirler Miraç Kandili vesilesiyle zikir ibadetini yerine getirmek isteyenler, bu geceye özel tesbihleri merak ediyor. İşte, Miraç Kandili'nde çekilecek özel zikirler...

Göster Hızlı Özet İslam alemi, 14 Ocak 2026'da Miraç Kandili'ni idrak ediyor ve ibadetlerine odaklanıyor.

Bu geceye özel tesbihler ve zikirler arasında, istiğfar, salavat-ı şerife, tevhid zikri ve Esmâü’l-Hüsnâ yer alıyor.

14 Ocak 2026 tarihinde Miraç Kandili'ni idrak eden İslam alemi, ibadetlerine yoğunlaşıyor. Kandil namazı ve dualarının yanı sıra çekilecek zikirler de araştırılıyor. Bu mübarek gecede ibadetlerini zikirle taçlandırmak isteyen vatandaşlar, Miraç Kandili'ne özel tesbih ve duaları araştırıyor. Peki, Miraç Kandili gecesinde hangi zikirler çekilir? İşte, liste... MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ 1. İstiğfar "Estağfirullâhe'l-azîm ve etûbü ileyh" 100 veya 1000 defa 2. Salavat-ı Şerife "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed" 100 defa (daha fazla da okunabilir) 3. Tevhid Zikri "Lâ ilâhe illallâh" 100, 500 veya 1000 defa 4. Tesbih, Tahmid ve Tekbir "Sübhânallâh" – 33 defa "Elhamdülillâh" – 33 defa "Allâhu Ekber" – 33 defa 5. Miraç Gecesine Özel Tesbih 100 defa Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber 100 defa Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû 6. Esmâü'l-Hüsnâ'dan Zikirler Ya Gafûr (bağışlanma için) Ya Rahîm (rahmet için) Ya Latîf (gönül huzuru için)

