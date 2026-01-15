Trabzon'da duyarlı davranış: Altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi Araklı ilçesinde sokakta bulunan altın ve para dolu çanta, duyarlı vatandaşlar tarafından sahibine teslim edildi. Çantasını geri alan kadın sevincini yaşarken, bu örnek davranış ise bölgede takdir buldu.

Göster Hızlı Özet Trabzon'un Araklı ilçesinde üç vatandaş, sokakta buldukları altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti.

Güvenlik kameraları sayesinde sahibine ulaşılan çanta, eksiksiz bir şekilde sahibine verildi.

Bu duyarlı davranış, çevrede takdirle karşılandı ve duygusal anlar yaşandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Trabzon’un Araklı ilçesinde Özcan Yıldız, Özkan Yıldız ve Ahmet Eşkin isimli vatandaşlar, yerde buldukları çantanın sahibine ulaşmak için harekete geçti. Aynı bölgede esnaflık yapan Mustafa Taşkın ve Kader Başkır'ın iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen vatandaşlar, çantayı düşüren kişiyi kamera kayıtları sayesinde tespit etti. ÇANTA SAHİBİNE ULAŞTIRILDI Çantanın sahibi iş yerine çağrılırken çanta, sahibi gelene kadar açılmadı. Olay yerine gelen kadın, içinde yüklü miktarda altın ve döviz bulunan çantasını eksiksiz şekilde teslim aldı. Çantasına kavuşan kadının yaşadığı sevinç ve heyecan çevrede duygusal anların yaşanmasına neden olurken sergilenen örnek davranış, Araklı'da takdirle karşılandı. Yaşam Haberleri Kandil zikirleri: Miraç Kandili'ne özel çekilecek zikirler

