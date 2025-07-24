Adana'da 20 bin kişinin yaşadığı yayla, sıcak nedeniyle 450 bin nüfusa ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'nın merkez ilçelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı.

Ancak nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 52 dereceye ulaştı.

Hal böyle olunca başta yaşlılar olmak üzere birçok kişi yayla ve denizlere gitti.

Kent genelinde cadde ve sokaklar adeta boş kaldı.

Toros Dağları'nın eteğinde Adana'nın yaylalarını barındıran 20 bin nüfuslu Pozantı ilçesinde ise sıcak havalarla birlikte nüfus 400-450 bine ulaştı.

"ADANA'DA CİDDİ BİR SICAKLIK VARKEN BURASI ÇOK SERİN"

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, "Pozantı ilçemiz Adana ve Mersin'in yaylası olarak biliniyor. Hava serinliği ve yeşil doğasıyla burası tercih merkezi. Mersin ve Adana'da ciddi bir sıcaklık varken burası çok serin. Yayla turizmi var. 20 bin nüfusumuz var ama şuanda nüfusumuz 400-450 bine ulaştı. Burası herkes tarafından bir tercih nedeni" ifadelerini kullandı.

"HİZMETE DEVAM EDİYORUZ"

Pozantı'nın sıcaklardan kaçanlar için bir çekim merkezi olduğuna vurgu yapan Avan, "İlçemizin 4-5 mahallesi sadece yaylacılardan oluşuyor. Bir çekim merkezi şu anda. Burada sezonluk marketçiler var. Zaman zaman su sıkıntısı yaşıyoruz ama zaman içerisinde bunu gidereceğiz. 400-450 bin nüfusa hizmet etmek zor oluyor ama ek kaynaklarla kaynak oluşturup hizmete devam ediyoruz." dedi.

"ADANA SICAKLIKLARINDAN KAÇIP GELDİK"

Adana sıcaklarından kaçıp yaylaya gelen Fikret Çolaklıoğlu (60), "Adana'nın sıcaklarından kaçıp geldik. Kalp rahatsızlığım var ve her sene buraya geliyoruz. Sıcaktan etkilendiğim için ailecek buraya geldik. Hafta sonları burası daha kalabalık oluyor. " diye konuştu.

"YAYLAMIZ ÇOK SERİN VE GÜZEL"

Adana'dan gelen Ahmet Zaimoğlu (58), "Adana sıcağından kaçıp buraya geldik. Havalar burada çok iyi, hayatımızdan memnunuz. Yaylamız çok güzel, serin ve çok güzel." ifadelerini kullandı.

"MERSİN'İN DENİZİNİ DEĞİL, YAYLAYI TERCİH EDİYORUZ"

Mersin'den Pozantı'ya gelen Merve Gidiş (35), "Mersin'in sıcaklarından bunalıp buraya geldik. Herkesi buraya bekleriz. Mersin'in denizini değil, yaylayı tercih ediyoruz." dedi.