İHA

Adana’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde gösteriye dahil edilen bir çocuk, sosyal medyayı adeta salladı.

Arif Nihat Asya İlkokulu'nda 2. sınıfta öğrenim gören Hacı Berke Sakallı (8), törende sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Emrah'ın "Götür beni gittiğin yere" şarkısını söyleyen Hacı Berke, hem arkadaşlarını hem de katılımcıları kendine hayran bıraktı.

VİDEOSU MİLYONLARA ULAŞTI

Sakallı'nın törende şarkı söylediği anlar, videoya alınıp sosyal medyaya yüklenince birden viral olup milyon izlendi.

Videonun çok izlenmesine şaşıran Sakallı, şarkı söylemeyi babasından öğrendiğini söyledi.

"ŞARKI SÖYLEMEYİ BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Hacı Berke, "Benim babam özel güvenlik görevlisi ama düğünlerde şarkı söylüyor. Ben de onunla düğünlere gide gide şarkı söylemeyi öğrendim. O gün de öğretmen benim şarkı söylediğimi biliyordu, törende de şarkı söylememi istedi. Ben de çıkıp söyledim. Görüntü çok izlenmiş. Çok sevindim, mutlu oldum." dedi.

Sakallı, genellikle Ferdi Tayfur ve Emrah şarkılarını söylediğini belirterek, "İki sanatçıyı da çok seviyorum." diye konuştu.

"ENGEL OLMAK YERİNE DESTEK OLDUM"

Baba Mehmet Sakallı ise, "Ben düğünlerde şarkı söylerdim. O yüzden oğlumda aşinalık var. Ben de engel olmak yerine destek oldum. Böyle olacağını bilmiyorduk gerçekten çok ilgi gördü. Oğlumla çok gurur duyuyorum. Ben de ilkokuldan bu yana hep söylerim. Benim çocukluğum, şu an oğlumda." dedi.