Kastamonu'da imam çağırdı, kediler karda tek sıra halinde yürüdü

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Yukarısökü köyü Tarakçılar Mahallesi’nde etkili olan yoğun kar yağışı, ilginç ve sıcak bir ana sahne oldu. Köy imamı Rıfat Şahin, köydeki son durumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı sırada kedilere seslendi.

İMAMIN ÇAĞRISIYLA TEK SIRA HALİNDE GELDİLER

Şahin’in çağrısı üzerine biri önde olmak üzere 6 kedi, derin karda iz açarak tek sıra halinde imamın evine doğru yürümeye başladı. Kedilerin kar üzerindeki düzenli yürüyüşü, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

"BUNLARA CAN KURBAN"

O anlarda duygularını samimi sözlerle dile getiren imam Rıfat Şahin’in, “Kediler hey canlarım, gelin buraya. Bana yol açıyorlar, bunlara can kurban. Hanım evde ne varsa getir. Et, köfte getir. Sıra sıra geliyorlar. Sizi seviyorum.” ifadeleri de görüntülere yansıdı.

KEDİLER İMAMIN EVİNDE BESLENDİ

Görüntülerin sonunda imam Şahin, evine kadar gelen kedileri besledi. Sosyal medyada da paylaşılan video, kısa sürede ilgi görerek izleyenlerin takdirini topladı.