İHA

Adana'da, 3 çocuk annesi 75 yaşındaki Emine Karakaya, 10 sene önce temizliğe gittiği evde, 2. kattan düştü.

Gözlerinden hasar alan Karakaya, 7 sene önce görme kabiliyetini kaybetti.

KAZANIN ARDINDAN TORUNU İLE BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADI

Bunun üzerine Karakaya, Seyhan ilçesinde torunu Elif ile birlikte yaşamaya başladı.

Bir süre sonra Karakaya'nın kızı Durdane Zevkirlioğlu da annesi ile yeğeninin yanına geldi ve onların bakımını üstlendi.

"2 BİN LİRADAN FAZLA ÖDEYEMEYİZ"

Devletten 4 bin 600 TL 65 yaş aylığı alan Emine Karakaya'nın ev sahibi R.K., geçtiğimiz sene kirayı 2 bin 500 liraya çıkarttı.

Bunun üzerine Karakaya'nın kızı Durdane Zevkirlioğlu, "Bizim bunu ödeyecek durumumuz yok. Sadece annemin aylığıyla geçiniyoruz. 2 bin liradan fazla ödeyemeyiz." dedi.

Zevkirlioğlu, ev sahibinin banka hesabına her ay 2 bin lira kira yatırdı.

EVE AYLIK 5 BİN TL KİRA DEĞERİ BİÇİLDİ

Ev sahibi R.K. ise Emine Karakaya'ya tahliye davası açtı.

Mahkeme tarafından atanan bilirkişi, eve aylık 5 bin lira kira değeri biçti ve geriye dönük eksik ödenen kira bedeli olarak 56 bin lira ev sahibine ödenmesine hükmedip, tahliyeyi onadı.

Mahkeme, Karakaya'ya 5 ay süre verdi.

5 ay sonra evden çıkartılacak yaşlı kadın, gözyaşlarıyla yardım istedi.

"HER GÜNÜM AĞLAMAKLA GEÇİYOR"

Yaşadıklarını anlatan Emine Karakaya, şöyle konuştu:

Her günüm ağlamakla geçiyor. Tek göz bir oda olsun kafamı sokacak bir ev istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Nereye gideceğiz, bilmiyorum. Evden çık diyorlar. Ev kirasını sürekli artırıyorlar. Ev sahibi evden çıkartıyor bizi. Bir tek 65 yaş aylığı alıyorum, başka bir gelirim yok. Evden çıkartmaya çalışıyor, nereye giderseniz gidin diyorlar.

"BAŞKA EV TUTACAK GÜCÜMÜZ BİLE YOK"

Annesine bakan Durdane Zevkirlioğlu ise şunları söyledi: