Adana'da internette öğrendiği saat tamiri için sağlık teknikerliğini bıraktı Adana'da küçük yaşlarından bu yana ilgi duyduğu saat tamirciliğini internetten öğrenen 45 yaşındaki Cumali Özdemir, sağlık teknikerliğini bırakıp saat tamirciliğine başladı.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Antika Çarşısı'nda saat dükkanı işleten Cumali Özdemir'in saat tutkusu küçük yaşlarında başladı.

Gençlik yıllarında da saatlere ilgisini sürdüren Özdemir, neredeyse her ay 1 saat satın almaya başladı.

Zamanla elindeki saat sayısının 50'ye ulaştığını kaydeden Özdemir, saatlerinde zamanla ortaya çıkan problemleri çözme gerekliliğinin kendisini bu işi öğrenmeye yönelik ilk adımı atmaya yönelttiğini anlattı.

23 YIL SONRA MESLEĞİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Geçimini 23 yıl boyunca sağlık teknikerliği yaparak sürdüren Özdemir'in saat tutkusu ise 23 yılın ardından mesleğinin önüne geçti.

Sağlık sektöründe çalıştığı yıllarda internetten saat videoları izlemeye başlayan Özdemir, her geçen gün kendini daha da geliştirdi.

Geçen yılların ardından daha rahat icra edebileceği bir meslek grubunda çalışmayı tercih ettiğini anlatan Özdemir, saat dükkanı açtı.

Hobi olarak başladığı saat tamirciliği zamanla mesleği haline gelen Özdemir, sağlık sektöründeki günlerini ise unutamıyor.

"ÇALIŞIRKEN BİR YANDAN DA VİDEOLARI İZLİYORDUM"

Yaklaşık 10 senedir saat işiyle uğraştığını anlatan Cumali Özdemir, "Önceden hobi olarak yapıyordum. Sağlık sektöründe işime devam ederken bir yandan da saat videolarını izliyordum. Hem kendi saatlerimi hem de hurda saatleri toplayarak internette görmüş olduğum tamir videolarından da tamir yaparak saatlere alışmaya başladım.

Zaman geçtikçe daha çok keyif almaya başladım. Pasif olan bir şeyi aktif hale getirmek, eskileri yeniden çalışır hale getirmek insana ayrı bir huzur veriyor. Bunları zamanla tamamladıktan sonra bende bir hobi oluşmaya başladı. Tam olarak hobiye çevirdim. Hobiden sonra ise kendime neden bunu mesleğe çevirmediğimi sordum. İlk olarak internetten öğrendiğim şekliyle, sonrasında da büyük ustalardan destek alarak bu mesleğe gönül verdim." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)