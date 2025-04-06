Adana'da karnavalda evlenme teklifi aldı

DHA

Adana'da karnaval coşkusu hakim...

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, üçüncü gününde de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Turuncu ve yeşil renklerdeki kurdeleler ile çiçeklerle süslenen onlarca kano, gondol ve tekne Seyhan Nehri’ne indirildi.

SU KORTEJİ DÜZENLENDİ

Karnavalın buluşma noktası olan Merkez Park’ta eğlenen katılımcılar, kortejin başlamasıyla birlikte nehir kıyısında yoğunluk oluşturdu.

Su kortejinde, süslenmiş tekneler ve kanolar nehirde süzülerek ziyaretçileri selamladı.

Bazı kanocular da akrobatik hareketleriyle ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, cep telefonlarının kameralarıyla bu renkli ve coşkulu anları ölümsüzleştirdi.

SEVGİLİSİNE EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Karnavalda, kanoyla korteje katılan sporculardan Bünyamin Türk, 7 aylık sevgilisi Betül Sakınan’a evlenme teklifi etti.

Sevgilisinden ‘Evet’ cevabı alan Türk, “Sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istiyordum, bu kortejde görevli olan herkes benim arkadaşım olduğu için hep birlikte gizli bir şekilde organize ettik, sürprizimi yaptık evet cevabımızı kaptık" diye konuştu.

"ASLA UNUTAMAYACAĞIM"

Evlilik teklifi alacağını hiç beklemediğini söyleyen Sakınan ise gelen teklif karşısında çok duygulandığını ve bunun asla unutamayacağı bir an olduğunu belirtti.