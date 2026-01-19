Bingöl'de lastikçiye giren kurt, kısa süreli paniğe yol açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bingöl merkez Beşyol mevkiinde bulunan bir lastikçide, sıra dışı anlar yaşandı. Yaban hayatından kente indiği değerlendirilen bir kurt, iş yerine girince vatandaşlar büyük korku yaşadı.

KORKUP LASTİKLERİN ARASINA SAKLANDI

İş yerinde kısa süreli paniğe yol açan kurt, çevredeki kalabalık ve gürültüden ürkerek lastiklerin arasına gizlendi. O anlarda hem çalışanlar hem de çevredeki vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, kurdu zarar vermeden ve kontrollü şekilde yakaladı. Güvenli bir alana alınan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakalanan kurt, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere şehir dışına götürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.