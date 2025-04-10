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İHA

'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında yer alan 13.Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı sürüyor.

Ancak karnavalı fırsat bilenlerden bazı davul ve zurnacılar, hem karnaval alanını hem de çevreyi mesken tuttu.

ÇEVREDEKİLER DAVUL VE ZURNACILARA TEPKİ GÖSTERDİ

Davul ve zurnacılar günün belli saatlerinde özellikle Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey, Cemalpaşa ve Kurtuluş Mahallelerinde yüksek sesle oyun havası ve marş çalarak vatandaşlardan para talep ediyor.

Vatandaşlardan bazıları davul ve zurnacılara tepki gösterirken bazıları da o anları cep telefonuyla görüntülüyor.

"BİR AN ÖNCE BUNLARIN TEMİZLENMESİ GEREK"

Vatandaşlardan Furkan Ünlü, "Karnavalın başlamasıyla birlikte davul zurnacılar çoğaldı. Kimisin hastası ve kimisinin bebeği var ama hiç dinlemiyorlar. Sürekli ya oyun havası ya da marş çalışıyorlar. Bir an önce bunların temizlenmesi gerek" dedi.