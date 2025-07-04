Adana’da karpuz tarlada kaldı: Belediyeler hasat edip ücretsiz dağıtsın

Türkiye’de karpuz üretiminin üçte birini üstlenen Adana’da, hasat dönemi beklendiği gibi geçmedi.

Fiyatların tarlada 2 TL’ye kadar düşmesi üreticiyi zor durumda bıraktı.

MALİYETİ KARŞILAMAYINCA ÜRÜNLERİ İMHA ETTİLER

Ancak buna karşın üreticinin zararına sattığı ürünler, marketlerde kilosu 12 TL'ye kadar satışa çıkarıldı.

Hasat edilen ürünler maliyeti karşılamayınca bazı çiftçiler, karpuz tarlalarını sürerek ürünleri imha etti.

"ÜRÜN BOLLAŞTI, FİYATLAR DÜŞTÜ"

Karpuz fiyatlarının dip seviyeye ulaştığını belirten Doğan, "Ülkemizin en erkenci karpuzları Adana'da yetiştirilmekte. Bu yıl Türkiye karpuzunun yüzde 30'u Adana'da yetiştirildi. İlk hasatta kilosu 20-24 liradan satıldı. Ancak haziran ayının ortalarından sonra karpuz fiyatları düştü.

Şu anda en iyi karpuz tarlada 2,5 liradan satılıyor. Çekirdeksiz karpuzlar da 7 liradan alıcı buluyor. Çekirdeksiz karpuz masraflarını kurtarıyor ama diğer karpuzlar tarlada kaldı. Havalar ısındığı için Türkiye'nin birçok ilinde hasat başladı. Birçok ilde hasat sürdüğü için fiyatlar çok düştü." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELER KARPUZLARI HALKA DAĞITMALI"

Hem üreticileri hem de belediyeleri uyaran Doğan, "Bazı çiftçilerimiz karpuzlarını atıyor, bazıları ise tarlalarını sürüyor. Bu karpuzlar aslında nimet, sürülmemeli, halka dağıtılmalı." dedi.

"HİÇ KARPUZ YEMEYEN VATANDAŞLARA DAĞITILMALI"

Doğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 81 il ve 900'den fazla ilçe var. O illerimiz ve ilçelerimizdeki belediye başkanları çiftçimizin karpuzunu alıp, hiç karpuz yemeyen vatandaşlara dağıtmalı. Öyle olursa eğer çiftçimiz rahatlayacak. Belediyeler karpuzları alıp dağıtsa belki fiyatlar 5-6 liraya yükselecek. Öyle olunca da çiftçimizin masrafları çıkacaktır."