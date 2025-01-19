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İHA

Adana'da Turgut Kızıltaş drone'u ile çekim yaparken, bir köy yakınına düştü.

Köydeki çocukların düşen drone'u gördüklerinde yaşadıkları şaşkınlık aksiyon kamerasına yansıyınca da renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görüntüler çeken drone pilotu Kızıltaş, Adana il merkezine giderken bir köy yakınında çekim yaptı.

ÇOCUKLARIN ŞAŞKINLIĞI AKSİYON KAMERASINA YANSIDI

Çekim yapıldığı sırada düşen drone'u köydeki çocuklar buldu. O anda çocukların yaşadığı şaşkınlığı ise düşen drone'un üzerine takılı aksiyon kamerası saniye saniye kaydetti.

SAATLİ BOMBA ZANNETTİ

Çocuklardan birinin “Bu saatli bomba gibi bir şey galiba” sözleri ile diğer çocukların bir an kaçması ilginç görüntüler oluşturdu.

Çocuklar, daha sonra drone'u yanlarına gelen sahibine verdiler.

ÇOCUKLARIN ŞAŞKINLIĞI GÜNDEM OLDU

Arşivden çıkan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldığında da çocukların şaşkınlığı büyük ilgi gördü.