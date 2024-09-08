İHA

ilçesinde öğleden sonra aşırı yağış ve etkili oldu.

Fırtına ve yağış nedeniyle Mahmutlu Mahallesi Kozan Kadirli yolunda bir çam ağacı yola devrildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kozan Kadirli karayolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, Kozan ve Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırma çalışması başlattı.

Öte yandan, polis ekipleri ise ağacın devrildiği noktada güvenlik tedbiri aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)