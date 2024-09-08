İHA
Kozan ilçesinde öğleden sonra aşırı yağış ve fırtına etkili oldu.
Fırtına ve yağış nedeniyle Mahmutlu Mahallesi Kozan Kadirli yolunda bir çam ağacı yola devrildi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kozan Kadirli karayolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, Kozan ve Adana Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırma çalışması başlattı.
Öte yandan, polis ekipleri ise ağacın devrildiği noktada güvenlik tedbiri aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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