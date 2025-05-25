DHA

Adana'da güneş altındaki termometreler 36 dereceyi gösteriyor...

Kentte vatandaşlar, park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Bazı gençler de tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarına girerek serinledi.

"BİZ DE SERİNLEMEK İÇİN KANALDA YÜZÜYORUZ"

Kanalda yüzen Gökhan Kurnaz, "Hissettiğimiz sıcaklık 50 dereceyi buldu, biz de serinlemek için kanalda yüzüyoruz. Havuzlara gitmiyoruz çünkü orada akıntı yok, bizi sürüklemiyor. Yüzme bilmeyenler için burası çok tehlikeli. Kimseye kanalda yüzmeyi tavsiye etmiyoruz." diye konuştu.

"ADANA RESMEN YANIYOR"

Sıcaktan bunalan Hakan Günaltı ise şöyle konuştu: