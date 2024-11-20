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İHA

Türkiye genelinde yaya geçitlerinde yayaya öncelik verilmesine yönelik birçok çalışma yapılsa da istenilen bilinç henüz oluşmadı.

Bu kapsamda sık sık denetimler yapılarak sürücüler, hem cezalandırılıyor hem de uyarılıyor.

DRONE EŞLİĞİNDE DENETİM

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekipleri de Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama düzenlendi.

90 BİN 915 TL CEZA

Uygulamada yayalara yol vermeyen sürücüler drone ile tespit edildi. Yayalara öncelik tanımayan 29 sürücüye toplamda 90 bin 915 TL para cezası uygulandı.

Uygulamada, bisiklet yolundan giden 7 motosiklet sürücüsüne ve kask takmayan 21 sürücüye toplamda 25 bin 32 TL ceza kesildi.

"YAYA YOLUNDA KİMSE YOKTU"

Yayalara yol vermediği için para cezası kesilen servis şoförü Mehmet Ayyıldız, "Yaya yolunda kimse yoktu. Yoldan geçen olmaz ise ne diye duralım? Görsem neden durmayayım.? Ben kimseyi görmedim, görsem dururum." dedi.