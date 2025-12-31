Adana'da yılbaşı öncesi kırmızı çamaşır satışları arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'da yılbaşı gecesi giyildiğinde uğur getirdiğine inanılan kırmızı iç çamaşırlarına yönelik talep arttı.

Şans ve bereketi simgelediğine inanılan kırmızı renk, yılbaşı alışverişlerinde bu yıl da ön plana çıktı.

Esnaf, gelenek haline gelen bu tercihin her yaştan vatandaş tarafından ilgi gördüğünü, kadın ve erkeklere yönelik ürünlerin yanı sıra yılbaşına özel temalı iç giyim ürünlerinin de satışlarda öne çıktığını ifade etti.

"ERKEKLERİN İLGİSİ YOĞUN"

Seyhan ilçesinde 10 yıldır iç giyim mağazası işleten Tuğba Kafalı, yılbaşı öncesi satışlarının arttığını ve ürünlere olan ilginin yükseldiğini söyledi.

Kafalı, yılbaşında kırmızı giymenin uğur getirdiğine inanıldığını belirterek, “Bu sene satışlarımız yüzde 30 seviyelerinde arttı. Her yaş kesimine uygun iç çamaşırlarımız var. Bunun yanı sıra iç çamaşırı giymek istemeyen vatandaşlarımız için kırmızı çorap seçeneklerimiz de bulunuyor.

FİYATLAR 500-1000 TL ARASI

Erkeklere özgü pijamaların yanı sıra kadınlar bu yıl geceliklere de ilgi gösteriyor. Kırmızı iç çamaşırlarının fiyatları 500 ile bin TL arasında değişiyor. Erkeklerin de bu ürünlere ilgisi yoğun. Eşlerine hediye almaktan ziyade, kendileri alıp giyerek şans getirdiğine inanıyorlar.” dedi.

'KIRMIZI RENGİN UĞUR GETİRDİĞİNE İNANIYORUM'

Alışverişe gelen Yusuf Hakverdi, “Her yıl, yıl sonu geldiğinde yılbaşıyla ilgili alışveriş yapıyorum. Kırmızı renginin uğur getirdiğine inanıyorum. Eşime ve çocuklarıma yılbaşında hediyeler alıyorum. Yılın son günü ve yeni yılın ilk anlarında kırmızı giymenin şans getirdiğine inanıyoruz.

Bu nedenle kırmızı giyerek yeni yıla giriyoruz. Kırmızı giydikten sonra yeni yıldan beklentimiz daha fazla oluyor. Umarım bu yıl da uğur getirir. Yeni yıldan temennimiz huzur ve sağlık getirmesi.” diye konuştu.