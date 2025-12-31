Meteoroloji'den 45 il için kar ve fırtına uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu paylaştı.

Buna göre yurdun genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca 45 il için sarı kodlu kar ve fırtına uyarısı yayınladı.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.

UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji'nin kar ve fırtına uyarısı yaptığı iller şöyle:

"Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Bingöl,Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan Kilis, Osmaniye, Düzce."

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas ve Tokat çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batı kesimleri, Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DAHA DA DÜŞECEK

Tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacak.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu kaydetti.