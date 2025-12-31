Erzurum Palandöken'de kayak keyfi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak sezonu, 15 Aralık’ta suni karlama sistemiyle üretilen yaklaşık 300 bin metreküp karın pistlerden 3’ünce serilmesiyle açıldı.

Merkezde, etkili olan son yağışların ardından kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Meteoroloji'nin ölçümlerine göre kar kalınlığı 206 santimetre olan Palandöken'de 30 kolay, 12 orta, 9 adet zor pist de devreye alındı.

KAYAK KEYFİ BAŞLADI

Erzurum'a gelen yeri ve yabancı misafirler, 2025'in son saatlerini Palandöken'de kayak yaparak geçiriyor.

Öğleye doğru Palandöken'e çıkan misafirlerden bazıları kızak pistini tercih ederken, bazıları ise kendileri için uygun olan pistlerde kayak keyfi yaşadı.

315 metre yükseklikteki dağın değişik noktalarındaki pistlerine ulaşmak isteyen kayakseverler, gondol liftin önünde kuyruk oluşturdu.

"YILIN SON GÜNÜNÜ KAYARAK DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK"

Kente tatil için geldiğini belirten Taha Öztürk, "Tam bu mevsimde buraya gelmek çok güzel oluyor. Güneşli bir gün, hafta sonu değil ama yine de kalabalık. Her şey şu an çok keyifli, pistin durumu güzel.

Yılın son gününü de kayarak değerlendirmek istedik. Yılbaşında Erzurum Palandöken, ayrı bir güzel oluyor.

Güzel bir yoğunluk, güzel bir kalabalık var. Çok keyifli dakikalar geçiriyoruz. Kayakseverleri Erzurum’a yürekten davet ediyorum. Türkiye’de birçok pist var ama Ejder pisti, Palandöken pisti gerçekten çok güzel." dedi.

YILBAŞI İÇİN GALA VE EĞLENCE

Turizm ve Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Doğu Anadolu Bölge Başkanı ve bir otelin genel müdürü Ali Güney, otellerdeki doluluk oranının yüzde 80 civarında olduğunu söyledi.

3 gündür yağan karla birlikte pistlerin çok iyi duruma geldiğini ifade eden Güney, "Türkiye’nin en iyi pistlerine sahibiz. Pistlerimizde yaklaşık 250-300 kişi yan yana kayak yapabiliyor. AFAD, Jandarma, oteller, belediyemiz, Ejder 3200 A.Ş. gerekli tüm tedbirleri almış durumda.

Palandöken'de kayak 09.00’da başlıyor, saat 21.00’e kadar devam ediyor. Şu anda Erzurum’a yaklaşık 14 uçak iniyor.

Karın yağması, yılbaşı ve sömestirin gelmesiyle, Antalya, İzmir ve Bursa’dan gerçekleşen direkt uçuşlar sayesinde bu sayı 16-17’ye çıktı. Yılbaşı için gala gecemiz ve eğlencelerimiz var. Tüm kayak severleri Erzurum’a bekliyoruz." diye konuştu.