Kars - Çıldır Gölü'nde atlı kızakla snowboard heyecanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ardahan’ın Çıldır ilçesi ile Kars’ın Arpaçay ilçeleri arasında yer alan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yaklaşık 30 santimetreye ulaşan buz tabakası üzerinde birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kar motorları ve atlı kızaklarla turlar atılırken, bazı misafirler buz üstünde patenle kaymanın keyfini çıkarıyor. Birçok ilgi çekici aktiviteye ev sahipliği yapan Çıldır Gölü’nde, bu kez geleneksel atlı kızak ile kış sporlarının gözdesi snowboard bir araya geldi.

ATLI KIZAKLA SNOWBOARD GÖSTERİSİ İLGİ TOPLADI

Bir sporcu, atlı kızağa bağladığı ip yardımıyla göl yüzeyinde snowboard yaptı. Ortaya çıkan bu sıra dışı anlar, ziyaretçiler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Atlı kızak turları, buz üzerinde yürüyüşler, fotoğraf çekimleri ve snowboard gösterilerine sahne olan Çıldır Gölü, kış aylarında da yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı haline geldi.