İHA

Adana'da yaz henüz tam anlamıyla başlamadan kavurucu sıcaklar etkisini gösterdi.

Kentte termometreler 36 dereceyi buldu.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla bunalan kentte bazı gençler, tehlikeye rağmen sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştı.

"HAYAT KISA ADANALILAR UÇUYOR"

Bu sırada bir genç kanala atlarken ‘Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin' derken başka birinin ise ‘Hayat kısa Adanalılar uçuyor' demesi pes dedirtti.

"HAYAT CESURLARI SEVER"

Kanalda yüzenlerden Arafat Özden (17), "Hava sıcak, terliyoruz, çalışıyoruz. Yüzmeyi bilmeyen gelmesin. Korkmuyorum, hayat bizden 'korkma' algısını aldı. Hayat, cesurları sever." dedi.

"EN UFAK HATADA ÖLÜRSÜN"

Sıcaktan bunalanlardan Ahmet Yılmaz (18) ise "Sıcak, o nedenle yüzüyoruz. Arada sırada gelip böyle kanala giriyoruz. Havalar ısınınca sen bizi burada gör. Hiç korkmuyorum ama en ufak bir hatada ölürsün." diye konuştu.