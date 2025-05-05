Adana'ya dolu yağdı

DHA
Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yurdun batı kesimlerinde yerini bahar havasına bıraktı..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun doğu kesimlerine yapılan uyarının ardından Adana'da beklenen yağış başladı.
DOLU YAĞDI
Ceyhan ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri, çiftçiyi tedirgin etti.
TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ
Şiddetli yağışı cep telefonuyla görüntüleyen bir kadın, "Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim" dedi.
Zarar tespit çalışmalarının, yağış sonlandıktan sonra başlatılacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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