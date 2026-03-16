Veresiye defteri satın alma akımı hızla devam ediyor

Türkiye genelinde iyilik harekatı devam ediyor...

Ramazan ayında iyilik faaliyetleri hız kesmeden devam ederken yurdun dört bir yanından içleri ısıtan görüntüler geliyor.

Şarkıcı Çelik'in öncülük ettiği veresiye defteri kapatma harekatı, hızla yayılarak akım haline dönüştü.

VERESİYE DEFTERLERİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Konser için gittiği şehirlerde yoksul mahallelerdeki marketleri ziyaret eden Çelik, veresiye defterlerini satın almaya başladı.

Samsun'da, Trabzon'da, Hatay'da, Erzurum'da satın aldığı veresiye defterleriyle hem ihtiyaç sahiplerine yardımcı olan hem de esnafa destek olan Çelik, o anları da Instagram hesabından örnek olması, yardımlaşmayı teşvik etmesi için paylaşıyor.

Bazı kitleler veresiye defteri kapatma akımına tepki gösterdi.

Ensonhaber YouTube kanalındaki programında konuya değinen Sevda Türküsev, Çelik'i tebrik ederken hedef alanlara ise sert çıkıştı.

"HELAL OLSUN KARDEŞİM ÇELİK"

Sevda Türküsev, hedef alanlara ise sert çıkarak "Diyor ki, 'Ben vakıf kurmak istemiyorum, ben insanlara görsel örnek olmak istiyorum.' Helal olsun kardeşim Çelik. Çok doğru bir şey yaptı. Ama yok 'yaptığını gizli yapacaksın...' Neyi gizli yapacaksın? Sokakta gayriahlaki ne varsa hepsini aleni yapıyorsunuz, millet fitresini, zekatını niye örnek olarak paylaşmasın? O kadar güzel bir şey yaptı ki tebrik ediyorum." dedi.

Ramazan ayında iyilik faaliyetleri hız kesmeden sürerken akıma Ensonhaber yazarı Adem Metan da katıldı.

"İYİLİK PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR"

Metan, ziyarete gittiği Sakarya Arifiye’deki Kemaliye köyünün bakkalındaki veresiye defterini satın aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adem Metan, "Geçen gün İstanbul’da bir bakkalın veresiye defterini kapatmıştık. Bugün de Sakarya Arifiye’de, Kemaliye köyünde Mehmet Amcamızın bakkalındaki defteri kapattık.

Hem aklımdaydı hem de Sakarya’ya gelmişken hallediverdik.

Mehmet Amca'nın işi görülmüş oldu, komşularla bağımız da güçlendi. Belki söyleyemeyen, ihtiyacı olup da dile getiremeyen daha çok insan vardır. Bu yüzden paylaşmak istedim. Çünkü iyilik paylaşıldıkça çoğalır." ifadelerini kullandı.

"HAYIRSEVERLER TARAFINDAN BÜTÜN BORÇLAR KAPATILMIŞTIR"

Hızla yayılan veresiye defteri kapatma akımına vatandaşlar da katılarak destek verdi.

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bir mahalledeki bakkalın veresiye defterindeki 50 bin liralık borcu ödeyip, defteri yakarak mahalleliyi borçtan kurtardı.

Borçların kapatılmasının ardından veresiye defterini alan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever, defteri yakarak mahalledeki vatandaşların borçtan kurtulduğunu söyledi.

Ayrıca bakkal Rıdvan Ariç de iş yerinin girişine, "Hayırseverler tarafından bütün borçlar kapatılmıştır" yazısı asarak, tüm borcun ödendiğini duyurdu.

VERESİYE DEFTERİNİ SATIN ALDI

Kalpleri ısıtan görüntünün adresi bu kez de İstanbul oldu.

İstanbul Bebek'te denize girdiği videolarla kaydedilen Aydın Aydıner, mahalledeki bakkalın veresiye defterini satın alarak vatandaşların biriken borçlarını ödediği görüntüleri paylaştı.