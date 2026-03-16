Bahçesi olanlar dikkat: Mart ayında bunu yapan yaz boyu kene görmüyor

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bahçe ve tarım alanlarında popülasyonu artan kene, salyangoz ve zararlı larvalarla mücadelede biyolojik yöntemler ön plana çıkmaya başladı.

Kimyasal ilaçların toprak verimliliğini düşürmesi ve ekosisteme zarar vermesi nedeniyle alternatif arayan bahçe sahipleri, çözümü doğada buldu.

En dikkat çeken yöntemlerden biri ise bahçede dolaşarak zararlıları avlayan ipek tavuklarının kullanılması.

SALYANGOZ, KENE VE LARVALARA KARŞI KALKAN

İpek tavukları, gün boyu toprak yüzeyini titizlikle eşeleyerek gözle görülmesi zor olan küçük böcekleri ve larvaları avlıyor. Uzmanlar, bu tavukların özellikle çimlerin arasına saklanan ve ciddi sağlık riskleri taşıyan keneleri bulma konusunda oldukça başarılı olduğunu belirtiyor. Bu özelliğiyle İpek tavukları, çocukların ve evcil hayvanların zaman geçirdiği bahçelerde güvenli bir kalkan oluşturuyor.

Bahçelerin en büyük düşmanı olan küçük salyangozlar, sümüklü böcekler ve köklere zarar veren tel kurtları da bu tavukların birincil hedefleri arasında. Karınca yuvalarını eşeleyerek larvaları tüketen İpek tavukları, zararlı popülasyonunu zamanla minimize ediyor.

Geleneksel kümes hayvanlarının aksine oldukça sakin ve sessiz bir yapıya sahip olan İpek tavukları, şehir içindeki müstakil evlerde de rahatlıkla beslenebiliyor.