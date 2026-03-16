Ne içli köfte, ne mantı: İşte viral olan "Gırık" tarifi

Sosyal medyada paylaşılan yöresel lezzetler son dönemde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Özellikle Instagram'da kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve paylaşılan “Gırık” tarifi, Diyarbakır mutfağının dikkat çeken yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu yapısıyla merak uyandıran bu geleneksel lezzet, görüntüsüyle de iştah kabartıyor.

Peki; Diyarbakır usulü Gırık nasıl yapılır? İşte adım adım Gırık tarifi...

GIRIK TARİFİ

Hamuru için

(Su bardağı ölçüsü: 200 ml)

3,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar su (kıvamı mantı hamuru gibi olacak)

İç harcı için

2 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

3 parça tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

YAPILIŞI:

Öncelikle un, tuz ve suyu karıştırarak sert kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurun kıvamı mantı hamuru gibi olmalıdır. Yoğurduğunuz hamurun üzerini kapatıp bir süre dinlendirin.

İç harcı için tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip pirinci ve biber salçasını ekleyerek kavurun. Ardından baharatları ve didiklenmiş tavukları ekleyip karıştırarak iç harcı pişirin.

Dinlenen hamuru oklava yardımıyla açın ve küçük kareler halinde kesin. Karelerin ortasına hazırladığınız iç harçtan koyup bohça şeklinde kapatın.

Hazırladığınız gırıkları kaynar suda haşlayın. Pişen hamurları süzüp servis tabağına alın.

Son olarak tereyağı, sıvı yağ ve domates salçasını tavada kızdırarak sos hazırlayın. Hazırladığınız tereyağlı sosu gırıkların üzerine gezdirerek sıcak şekilde servis edin.