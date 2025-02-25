İHA

Türkiye'yi 'Avrupa Leylek Köyleri' ağında temsil eden Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile 'Yaren' adını verdiği leyleğin 14 yıldır süren dostluğu, milyonlarca kişinin takip ettiği hikayeye dönüştü.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendikten sonra, başta doğaseverler olmak üzere milyonların ilgiyle takip ettiği dostluk, 2019 yılında Karacabey Belediyesi'nin katkıları ile yönetmen Burak Doğansoysal tarafından film yapıldı.

Balıkçı Adem Yılmaz ile 'Yaren'in hikayesinin anlatıldığı film, Çekya'da düzenlenen 'Prag Film Festivali'nde en iyi belgesel kategorisinde ödül aldı.

"ONU BESLEYEREK KENDİME ALIŞTIRDIM"

Dostlukları hikaye kitabı, şarkı ve klibe konu olan Yaren leyleğin, 14 yıl önce gölde balık tutarken teknesine konduğunu hatırlatan Adem Yılmaz, "Yaren'le tanışmamız, 2011 yılında balık avlarken kayığıma kondu. Ben de o anda balık tutuyordum. Balıklarla bunu besledim, karnını doyurduktan sonra uçtu gitti. Ertesi gün, 'Yine gelir mi' diye beklerken yine kayığıma kondu. Böyle her sabah geldi, ben de onu besleyerek kendime alıştırdım. Böyle 14 seneden beri dostluğumuz devam etmektedir" dedi.

"BİRAZ DA TEDİRGİNİM"

14'üncü yılda da Yaren'in gelmesini heyecanla beklediğini söyleyen Yılmaz, "Bu sene 14’üncü yıl. Gelmesine birkaç gün kaldı. Heyecanla bekliyorum. Biraz da tedirginim, acaba gelecek mi diye. Bu kuşku bende her yıl oluyor. İnşallah mart ayının 5'ine kadar Yaren'imizi bekliyorum. Köyümüz de Yaren'i seviyor, onlar da bekliyor. Yine gelerek bütün hayvanseverleri de sevindirecek inşallah" diye konuştu.