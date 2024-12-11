Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'deki tarihi muhalif devrim, gündemdeki ilk sırayı koruyor.

Bölgede her an yeni gelişmeler yaşanırken Türk gazeteciler de Suriye topraklarındaki gelişmeleri gözlemliyor.

Ensonhaber yazarı Adem Metan da bu kapsamda Suriye topraklarındaki gözlemlerini aktarıyor.

HALEP'TE ÖLÜRÜM TÜRKİYEM SÜRPRİZİ

Türkiye'ye en yakın ve Suriye'nin en büyük merkezlerinden biri olan Halep'te bulunan Metan, burada yaşanan coşkuyu görüntülerken bir sürprizle karşılaştı.

Halep'teki durumu sokaktan aktaran Metan'ın yanına gelen müzisyenler bir anda Ölürüm Türkiyem şarkısını davul ve zurna ile çalmaya başladı.

Kısa bir resitalin ardından Metan, Halepli müzisyenlere sorularını yöneltti.

"BÜTÜN AMCALARIM ANTEPLİ"

"Türkiye’yi bu kadar çok seviyor musun?" diyen Metan'a Halepli zurnacı, şöyle cevap verdi:

Benim bütün amcalarım Antepli. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı üzerimizden eksik etmesin. Bizim babamız dedemiz o. Allah razı olsun.

"HEPSİ GERİ DÖNECEK"

Metan, müzisyenlere Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönüp dönmeyeceğini de sordu.

Bu soruya ise, "İnşallah hepsi gelecek hepsi. Çok iyi oldu çok." şeklinde cevap aldı.