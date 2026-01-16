16 yaşındakiler de kullanabiliyor: İşte Ocak 2026 elektrikli mini araba fiyatları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılına girilmesiyle birlikte otomobil piyasasında fiyat listeleri yeniden güncellendi.

Özellikle şehir içi kullanımda ekonomik ve pratik çözümler sunan mini elektrikli araçlar, yeni yılda da tüketicilerin radarında yer alıyor.

Düşük enerji maliyetleri, kompakt yapıları ve çevreci özellikleriyle öne çıkan bu modeller için markalar Ocak ayına ait güncel fiyatlarını açıkladı.

Citroen, Fiat, RKS, Kuba ve Volta gibi önde gelen üreticilerin mini elektrikli araçları için belirlenen yeni fiyatlar belli oldu.

İşte, mini elektrikli otomobillerin Ocak ayı fiyatları:

Citroen Ami Fiyat Listesi – Ocak 2026

Yeni Ami (6 kW Elektrik Motoru, 2026 model): 581.000 TL

Yeni Ami Buggy (6 kW Elektrik Motoru, 2025 model): 605.000 TL

Fiat Topolino Fiyat Listesi – Ocak 2026

Topolino (6 kW / 8 HP – 5.5 kWh): 634.900 TL

Topolino Plus (6 kW / 8 HP – 5.5 kWh): 679.900 TL

Volta EV Fiyat Listesi – Ocak 2026

Volta EV1: 289.900 TL

Volta EV2: 409.900 TL

RKS Fiyat Listesi – Ocak 2026

E-Scooter M2: 127.680 TL

RKS A1: 250.000 TL (Fiyat satıcılara göre değişiklik gösterebilir.)

Kuba Fiyat Listesi – Ocak 2026