16 yaşındakiler de kullanabiliyor: İşte Ocak 2026 elektrikli mini araba fiyatları

- Elektrikli araç piyasasında Ocak 2026 itibarıyla fiyatlar güncellendi.
- Citroen, Fiat, Volta, RKS ve Kuba yeni fiyat listelerini açıkladı.
- Özellikle düşük enerji maliyetleri ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken mini elektrikli araçlar, şehir içi kullanımda rağbet görüyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
2026 yılına girilmesiyle birlikte otomobil piyasasında fiyat listeleri yeniden güncellendi.
Özellikle şehir içi kullanımda ekonomik ve pratik çözümler sunan mini elektrikli araçlar, yeni yılda da tüketicilerin radarında yer alıyor.
Düşük enerji maliyetleri, kompakt yapıları ve çevreci özellikleriyle öne çıkan bu modeller için markalar Ocak ayına ait güncel fiyatlarını açıkladı.
Citroen, Fiat, RKS, Kuba ve Volta gibi önde gelen üreticilerin mini elektrikli araçları için belirlenen yeni fiyatlar belli oldu.
İşte, mini elektrikli otomobillerin Ocak ayı fiyatları:
Citroen Ami Fiyat Listesi – Ocak 2026
- Yeni Ami (6 kW Elektrik Motoru, 2026 model): 581.000 TL
- Yeni Ami Buggy (6 kW Elektrik Motoru, 2025 model): 605.000 TL
Fiat Topolino Fiyat Listesi – Ocak 2026
- Topolino (6 kW / 8 HP – 5.5 kWh): 634.900 TL
- Topolino Plus (6 kW / 8 HP – 5.5 kWh): 679.900 TL
Volta EV Fiyat Listesi – Ocak 2026
- Volta EV1: 289.900 TL
- Volta EV2: 409.900 TL
RKS Fiyat Listesi – Ocak 2026
- E-Scooter M2: 127.680 TL
- RKS A1: 250.000 TL (Fiyat satıcılara göre değişiklik gösterebilir.)
Kuba Fiyat Listesi – Ocak 2026
- Kuba City (Nakit): 337.920 TL
- Kuba Grape 15: 70.902 TL
- Kuba Grape 25 Max: 79.560 TL