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AA & Ensonhaber

Kehribar, kaplan gözü, abanoz ve Oltu taşı gibi değerli malzemelerle işlenen tespihler, Türkiye genelinde meraklılarını buluşturuyor. Şanlıurfa, Elazığ, Adana, Mersin gibi şehirlerden gelen tespih satıcıları, her pazar Adıyaman'daki tarihi Oturakçı Pazarı’nda bir araya geliyor.

"GENÇLER YENİ MALZEME, YAŞLILAR OSMANLI DÖNEMİ TERCİH EDİYOR"

Günün ilk ışıklarıyla tezgahlarına el emeği göz nuru tespihleri dizen satıcılar, farklı renk ve desenlerle ziyaretçileri karşılıyor. Şanlıurfa’dan gelerek satış yapan Adnan Bağdiken, tespih işine 10 yıl önce hobi olarak başladığını ve emeklilikten sonra bu işin hayatının bir parçası haline geldiğini söylüyor.

Bağdiken,

Gaziantep, Adana, Mersin, Diyarbakır gibi şehirlere giderek malzeme topluyoruz, eski malzemeler her zaman daha fazla ilgi görüyor. Gençler yeni malzemeleri, orta yaşlılar ise Osmanlı dönemi tespihlerine yöneliyor.

diyor.

100 BİN LİRAYA KADAR DEĞER BİÇİLEN TESPİHLER VAR

Bu işin bir diğer ustası Ziya Ateş ise tam 40 yıldır tespih üretiyor. Eski tespihlerin peşine düşmek için sık sık çevre illeri dolaştığını belirten Ateş,

Asıl mesleğim fırıncılıktı, fakat el bileğimdeki rahatsızlık nedeniyle bıraktım. Tespih işine Mersin'de başladım ve son 17 yıldır Adıyaman'da devam ediyorum. Artık bu iş bizim için bir ticaretten çok hobiye dönüştü. Buradaki tespihler 10 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor ve oldukça değerli örnekler var.

diye anlatıyor.

"İNSANLAR HEM STRES ATIYOR HEM DE TAKAS YAPIYOR"

Pazarda çay ocağı işleten Zeynal Hazar ise depremler sonrası verilen aranın ardından pazarın yeniden canlandığını ifade ediyor.

Hazar,

Pazar günleri burası tespih meraklılarıyla dolup taşıyor. İnsanlar hem tespih çekerek stres atıyor hem de tespihlerini takas ediyor. Eski malzemelerle yapılan tespihler burada daha çok rağbet görüyor. Depremlerle kesintiye uğrasa da pazar şimdi eski günlerine dönmeye başladı.

diyor.