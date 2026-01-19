Kuzuyayla’da kış manzarası: Karlar arasında kızılgeyik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ormanya’da yetiştirilen ve daha sonra doğal yaşama bırakılan kızılgeyikler, Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda çevreye uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürüyor.

YERLEŞTİRME PROJESİYLE YAKINDAN TAKİP EDİLİYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Kızılgeyik Yerleştirme Projesi” kapsamında doğaya salınan geyikler, fotokapanlar ve GPS verileriyle düzenli olarak izleniyor. Bu yöntemle geyiklerin hareket alanları ve doğaya adaptasyon süreçleri yakından takip ediliyor.

1640 RAKIMDA KIŞ GÖRÜNTÜSÜ

Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan geyiklerden biri, karla kaplanan yaylada drone kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızılgeyiğin beyaz örtüyle kaplanan doğada sakin şekilde dolaştığı anlar yer aldı.