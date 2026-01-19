Uzmanlar açıkladı: Cildin kolay morarmasının sebebi buymuş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günlük hayatta hafif bir çarpmanın ardından ortaya çıkan morluklar çoğu zaman önemsenmiyor.

Ancak uzmanlara göre, bu durum bazı kişilerde basit bir hassasiyetten öte, beslenme kaynaklı vitamin eksikliklerinin habercisi olabiliyor.

Özellikle cildin sık ve kolay morarması, vücudun verdiği önemli bir sinyal olabilir.

MORARMA NASIL OLUŞUR?

Mavi, kahverengi ya da mor tonlardaki renk değişimi; cildin hemen altındaki küçük kan damarlarının zarar görmesi ve çevre dokulara kan sızması sonucu meydana geliyor.

Bu süreç normal kabul edilse de, çok küçük darbelerde bile belirgin morluklar oluşması altta yatan bir soruna işaret edebilir.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İŞARETİ OLABİLİR

Paris’te yaşayan naturopat Lydie Palmieri, Vogue’a yaptığı açıklamada, kolay morarmanın ciddi bir C vitamini eksikliğinin belirtisi olabileceğini belirtti.

Palmieri’ye göre C vitamini, damar yapısının korunması ve bağ dokusunun güçlenmesi açısından kritik bir role sahip.

C VİTAMİNİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

C vitamini, sağlıklı cilt, kemikler ve bağ dokusu için güçlü bir antioksidan olarak görev yapar. Aynı zamanda iyileşmeyi destekliyor ve demirin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı olur.

Brokoli, lahana, Brüksel lahanası gibi sebzeler ile çilek C vitamini açısından zengin besinlerdir.

GÜNLÜK NE KADAR C VİTAMİNİ ALINMALI?

Mayo Clinic’e göre önerilen günlük C vitamini miktarı kadınlar için yaklaşık 75 miligram, erkekler için ise 90 miligram.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), bu ihtiyacın mümkün olduğunca taze meyve ve sebzelerden karşılanmasını öneriyor.

Takviye kullanılacaksa, günlük alımın 2.000 miligramı aşmaması gerektiği vurgulanıyor.

HER MORARMA VİTAMİN EKSİKLİĞİ ANLAMINA GELMEZ

NIH’ye göre gelişmiş ülkelerde C vitamini eksikliği nadir görülse de, yetersiz beslenme durumlarında ortaya çıkabilir.

Bununla birlikte uzmanlar, kan sulandırıcı ilaçlar, yaşlanmaya bağlı cilt incelmesi ve kortikosteroid kullanımının da morarmayı artırabileceğini hatırlatıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER BELİRTİLER

Şiddetli C vitamini eksikliği, diş eti kanamaları, sürekli yorgunluk, donuk cilt görünümü, sık hastalanma, saç ve vücut kıllarında şekil bozuklukları ile kıl kökleri çevresinde küçük kırmızı noktalar gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.