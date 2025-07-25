Adıyaman'da yüksek sıcaklıktan elektrik hattı yandı

Yurt genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor..

Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi Rekabet Ortaokulu önündeki elektrik direğinde yangın çıktı.

Aşırı sıcaklar ve aşırı yüklenme nedeniyle elektrik direğine bağlı kablo yanarak yola düştü.

DAKİKALARCA KIVILCIM ÇIKTI

Dakikalarda kıvılcım çıkartan ve patlama sesi gelen direk mahalle sakinlerini korkuttu. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik akımının ilgili kurum ekipleri tarafından kesilmesini bekledi.

Akımın kesilmesinin ardından müdahale edildi.

MAHALLE 7 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda arıza giderilirken Malazgirt Mahallesi'nin bir kısmına 7 saat elektrik verilemedi.