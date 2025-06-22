Adrenalin tutkunu Erzurum Valisi Çiftçi, yamaç paraşütüyle uçtu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin tanıtımına katkı sunmak ve ekstrem sporlar için ne kadar elverişli bir şehir olduğunu göstermek amacıyla adrenalin dolu etkinliklere bizzat katılıyor. Daha önce kayak, at biniciliği, dağ bisikleti, rafting, buz tırmanışı ve off-road gibi birçok sporu deneyen Vali Çiftçi, bu kez yükseklik korkusuna rağmen 2453 rakımlı Çobandede Dağı’ndan yamaç paraşütüyle Erzurum Ovası’na süzüldü.

"YÜKSEKLİK KORKUMU AŞTIM"

Yamaç paraşütü pilotu Bayram Yücel eşliğinde uçan Çiftçi’ye, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de eşlik etti. Vali Çiftçi, Erzurum’un 2025 yılı Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanına dikkat çekerek, “Çoban Dede Tabyası’ndan başladığımız uçuşta, adeta kuş gibi süzülerek ovaya indik. Yamaç paraşütü çok heyecanlıydı. Pilotumuz çok deneyimliydi, bu sayede yükseklik korkumu da yendim” dedi.

DOĞA SPORLARINA TAM DESTEK

Etkinliği organize eden Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti: