Rize'nin renkleri fotoğraf sergisinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize Takip Medya İmtiyaz Sahibi Gazeteci Aytekin Kalender’in hazırladığı “Rize’nin Renkleri” fotoğraf sergisi, yoğun katılımla açıldı.

Aytekin Kalender’in yıllar içerisinde Rize’nin doğasını, insanını ve günlük yaşamını yansıtan karelerinden oluşan 150 fotoğraf, sergi öncesinde internet üzerinden halk oylamasına sunuldu.

Vatandaşların oylarıyla belirlenen en beğenilen 28 fotoğraf, sergide yer aldı.

Serginin açılışına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"RİZE'NİN BİR RENGİ DE YAĞMUR"

Serginin eser sahibi gazeteci Aytekin Kalender yaptığı açıklamada, Rize’nin görsel zenginliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

Rize’nin renkleri fotoğraflara sığmayacak kadar çok. Yaylalarda, dağlarda, Kaçkarlar’da ve günlük haber çalışmaları sırasında çektiğimiz 150 fotoğraf arasından bir anket yaptık. En çok oy alan 28 kareyi sergiledik.



Rize’nin bir rengi de yağmur. Hava yağmurlu olmasına rağmen katılımın yoğun olması bizi ayrıca mutlu etti. İlimizin tanıtımına ve kültürüne katkı sunmak için bu sergileri gelecek yıllarda da sürdüreceğiz.

"GAZETECİLİK ANI YAKALAMAKTIR"

Sergide konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise 10 Ocak’ın anlamına vurgu yaparak, “10 Ocak hem Çalışan Gazeteciler Günü hem de İdareciler Günü.

Bu iki anlamlı günü birlikte kutluyoruz. Aytekin Bey, uzun yıllardır bu şehre basın alanında hizmet eden bir isim.

Aynı zamanda güçlü bir fotoğraf dili var. Gazetecilik anı yakalamaktır, o anı görünür kılmaktır. Tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Altıncı kez düzenlenen “Rize’nin Renkleri” Fotoğraf Sergisi, Rize’nin görsel hafızasına katkı sunarken vatandaşlardan da tam not aldı.