Bileyiciye gerek yok! Bıçaklar jilet gibi keskin yapıyor

Mutfakta kullanılan bıçakların zamanla körelmesi ciddi kazalara da davetiye çıkarabiliyor.

Çünkü donuk bıçaklar daha fazla güç gerektirdiği için kayma ihtimali artıyor ve yaralanma riski yükseliyor.

Ayrıca yiyecekleri düzgün kesmek yerine ezerek hem lezzetini hem de görüntüsünü olumsuz etkileyebiliyor.

Bıçaklarınız körelmişse ve elinizde bileme aparatı yoksa bu yöntemleri deneyin.

Evde kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntemlerle bıçaklarınızı yeniden keskin hale getirebilirsiniz.

TABAĞIN ALTIYLA BİLEYLEYİN

Her evde bulunan seramik tabak ve kaseler, doğru kullanıldığında adeta bileme taşı etkisi yaratabiliyor.

Özellikle tabağın alt kısmında yer alan sırsız ve pürüzlü halka, bıçak keskinleştirmek için ideal bir yüzey. Bıçağı 15-20 derecelik açıyla tutarak bu kısma birkaç kez sürtmek, keskinliği yeniden artırabiliyor.

BİR BIÇAKLA BAŞKA BİR BIÇAĞI BİLEYLEYİN

Bileyici bulunmadığında uygulanabilecek yöntemlerden biri de başka bir bıçağın sırt kısmını kullanmak.

Keskinleştirilecek bıçağın ağız kısmı, sağlam bir bıçağın künt sırtına hafifçe bastırılarak topuktan uca doğru çekiliyor. Bu işlem her iki yüzey için tekrarlandığında bıçakta gözle görülür bir toparlanma sağlanabiliyor.

GAZETE VE DERİ KEMERLE İŞLEMİ TAMAMLAYIN

Keskinleştirme işleminin ardından bıçak kenarında oluşan ince çapakları gidermek ve bıçağa son keskinliği kazandırmak için gazete kağıdı ya da deri kemer yöntemini kullanabilirsiniz.

Gazete üzerinde bıçağı hafifçe kaydırmak veya deri kemere ters yönde sürtmek, bıçağın daha pürüzsüz ve düzgün kesmesine yardımcı oluyor.