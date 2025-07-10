Adrenalin tutkunu grup 86 metrelik viyadükten atladı

Adrenalin tutkunu bir grup sporcu, Arnavutköy'de bulunan viyadükten atlayınca ortaya renkli görüntüler çıktı...

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan 86 metre yüksekliğindeki viyadük, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Viyadükten atlamak için İzmir'den gelen Mert Güngörmüş isimli sporcuya Samet Baydar, Cengiz Koçak isimli sporcu arkadaşları eşlik etti. Sabah erken saatlerde hazırlıklarını tamamlayan grup, viyadükten sırayla atlayış yaptı; renkli anlar drone ve kask kameralarıyla görüntülendi.

''DAHA ÖNCE ÇEŞİTLİ ATLAYIŞLAR GERÇEKLEŞTİRDİM''

Viyadükten atlamak için İzmir'den gelen sporcu Mert Güngörmüş, "Yaklaşık 10 yıldır base jump yapıyorum. Türkiye’nin farklı bölgelerinde daha önce çeşitli atlayışlar gerçekleştirdim. Bugün de arkadaşlarımla birlikte Arnavutköy’deki bu viyadükten atlayış yapmak istedik. Burası yaklaşık 86 metre yüksekliğinde.

''BENİM İÇİN GÜZEL BİR DENEYİM OLDU''

Aslında şehir içinde bu kadar yüksek bir yapıda atlayış yapmak biraz daha zor oluyor. Çünkü hem çevre faktörleri hem de rüzgar, trafik gibi unsurlar daha fazla dikkat gerektiriyor. Ama hazırlığımızı yaptık, ekipmanlarımızı kontrol ettik, güvenli şekilde atladık.

Benim için güzel bir deneyim oldu. Hem de Türkiye’de bu spora olan ilgiyi göstermek istedik." dedi.

''ÖNÜME NE ÇIKARSA ATLIYORUM''

Atlayan diğer sporcu Cengiz Koçak ise, "Bina, anten, uçurum gibi önüme ne çıkarsa atlıyorum. Bugün yaptığımız atlayış köprü atlayışı bugün buraya iki arkadaşımla birlikte geldik. Mert köprüden atlamak için İzmir’den geldi. Burada keşiflerimizi yaptıktan sonra sırayla atladık.

''ARA ARA GELİP ATLIYORUZ''

Bu köprüden normalde daha önce çok atladım açık paraşütle takla atarak yapılan bir atlayış var onu yapmış oldum. Bu köprüyü 2 yıl önce keşfettik o zamandan beri ara ara gelip atlıyoruz.

''YILLAR ÖNCE GALATA KULESİ'NDEN ATLAMIŞTIM''

Arkadaşlarımla bir araya gelerek bu atlayışları yapmak çok güzel, bazen burada 5 atlayış yaptığımız oluyor. Yıllar önce Galata Kulesi’nden atlamıştım ve oradan atlamadan önce pratikleri bu köprüde yapmıştım." şeklinde konuştu.