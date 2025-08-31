Afyonkarahisar’da bin motosikletliyle 'Süvarinin İzinden' etkinliği

Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü kapsamında Afyonkarahisar’da bir araya gelen motosiklet gönüllüleri, Kocatepe’den sürüşe başladı.

KOCATEPE'DE ANMA TÖRENİ

Katılımcılar Kocatepe’de Türk bayrağı açtı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü personeli, gönüllülere Büyük Taarruz hakkında bilgiler verdi.

BİN MOTOSİKLETLİ YOLA ÇIKTI

Hazırlıklarını tamamlayan motosikletçiler, Kocatepe’den hareket etti. Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, yaklaşık bin motosikletlinin süvarinin izinden gitmek üzere rotanın başlangıcında olduğunu belirtti.

ZORLU ROTA VE ŞEHİTLİK ZİYARETLERİ

Katılımcılar, ilk taarruz cephesinden geçerek Tınaztepe ve Çiğiltepe’ye uğrayacak. Çiğiltepe’de şehitlik ziyaretlerinin ardından süvarinin asıl geçiş noktası olan Ahırdağı’na yönelinecek. Ahırdağı geçişinin ardından Yörükmezarı ve Tokuşlar köylerine inilerek ilk gün programı tamamlanacak.