Afyonkarahisar'da Togg'a davul zurnalı karşılama Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u davul zurnayla karşılayan Afyonlular, hatıra fotoğrafı çektirmek için de uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye yerli ve milli otomobilini yaptı, banttan çıkardı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, vatandaşların ilgisini çekmeye başladı.

Renkleri ve donanımlarıyla hem hayran bırakan hem de gurur duyulan Togg, bu defa Afyonkarahisar'a gitti.

Togg, Bolvadin'de görücüye çıktı. Çarşı Meydanı’na getirilen Togg’u görenler fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Davul zurnalı karşılama

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X büyük beğeni toplarken, vatandaşlar Togg’u davul zurna eşliğinde karşıladı.

Araç hakkında bilgi verildi

Aracın içerisine girerek inceleyen vatandaşlar, yetkililerden aracın donanımı hakkında da bilgiler aldı. Yoğun bir kalabalığın olduğu tanıtımda, vatandaşların Togg’a olan ilgisi dron ile de görüntülendi.

Togg’u inceleyen ilçe sakinlerinden Abdülaziz Ören isimli genç, Togg’u daha önce hep televizyonlarda gördüklerini kaydederek, Bolvadin’e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.