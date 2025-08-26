Ağrı Dağı zirvesinde sıra dışı tıraş

Iğdırlı berber ve dağcı Murat Akay, 5 bin 137 metre yükseklikte müşterisini tıraş ederek ilginç bir etkinliğe imza attı.

HEM BERBER HEM DAĞCI

Kentte 20 yıldır berberlik yapan ve aynı zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilcisi olan Akay, Ağrı Dağı’na bir tırmanış programı düzenledi.

3 GÜNLÜK TIRMANIŞIN ARDINDAN

5 kişilik grupla yaklaşık 3 günde zirveye ulaşan Akay, yanında getirdiği tıraş malzemeleriyle sürekli müşterisi Serkan Üç’ün saçını kesti.

Akay, zirvede yaptığı tıraşla hem Ağrı Dağı’nın turizm potansiyeline hem de berberlik mesleğine dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Dağcı Serkan Üç ise, “Hangi dağın zirvesine gidersen git, o zirveye gelir tıraş olurum.” sözleriyle etkinliğe destek verdi.