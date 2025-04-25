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İHA

Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, bu kez kayak tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

Yerel rehber Resul Civaş eşliğinde gerçekleşen tırmanış, sabahın erken saatlerinde başladı.

Havanın zaman zaman bozmasına rağmen dağcılar, 3 bin 500 metrede kısa bir mola vererek kayak yapmanın keyfini yaşadı.

ADRENALİN DOLU ANLAR YAŞANDI

Tipi ve fırtınaya rağmen karla kaplı yamaçlarda kaymaktan vazgeçmeyen grup, adrenalin dolu anlar yaşadıktan sonra zirveye doğru yürüyüşünü sürdürdü.

"FARKLI AKTİVİTELER İÇİN BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"

Yerel rehber Civaş, bu deneyimin hem sportif hem de doğayla iç içe bir yolculuk olduğunu belirterek, Ağrı Dağı’nın kış ve ilkbahar aylarında farklı aktiviteler için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.