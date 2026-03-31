Şanlıurfa’da engelli gencin hayali gerçek oldu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşayan ortopedik engelli 24 yaşındaki Ahmet Şakacı, uzun süredir hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Ankara’da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin’in temin ettiği sandalye, kargo aracılığıyla genç Ahmet’in evine ulaştı.

Kapısını çalan sürpriz, Şakacı’yı büyük bir mutlulukla karşıladı.

İYİLİKTEN DOĞAN MUTLULUK

Ahmet Şakacı, hediyeyi teslim alan anlarını şöyle anlattı:

Çok güzel bir sürpriz oldu. Allah razı olsun. Mustafa Ağabeyime çok teşekkür ederim. Allah yolunu, bahtını açık eylesin. Çok güzel bir hediye oldu. Uzun zamandır böyle bir araca ihtiyacım vardı. Mustafa Ağabey adeta Hızır gibi yetişti.