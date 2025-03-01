Ahmet Özhan’la Ramazan 1. bölüm
Haber Merkezi

Ensonhaber, YouTube kanalında birbirinden farklı özgün içeriklerle karşınızda.

Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen ilk bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

1. BÖLÜM YAYINDA

Videonun tamamını YouTube kanalımızda izlemek için tıklayın

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