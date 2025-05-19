Aile Yılı için söyledikleriyle örnek olan Hulusi dede, hayatını kaybetti

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 99 yıl dolu dolu bir yaşam sürdüren Hulusi Mola, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın "Aile Yılı" kapsamında düzenlediği "Aile Söyleşileri" etkinliğinde paylaştığı derin mesajlarla dikkat çekmişti. Kastamonu Valiliği’nin koordinasyonunda, Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen bu söyleşide, dört kuşağın bir arada yaşadığı ailesinden örnekler vererek ailenin değerine vurgu yapmıştı.

HULUSİ DEDE, HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medyada geniş yankı bulan söyleşi sonrasında sağlık durumu kötüleşen Hulusi Mola, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Mola’nın vefatı, sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

Yaşlı adam, Tosya Asri Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığına defnedildi.

ANILARI İLE KUŞAK FARKINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçmişe dair anılarını anlattığı Aile Yılı söyleşisinde, “Geçimimizi kuşak satarak sağlardık. Gençler artık kendi istekleriyle hareket ediyor, söz dinlemiyorlar. Bizim dedemiz vardı, onun sözünden asla çıkmazdık. Gençliğimiz öyle geçti” sözleriyle nesiller arasındaki farklara dikkat çekmişti.