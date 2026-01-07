AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da bugün güneşli bir hava var.

Kısa süreli kar sevinci yaşayan ancak yeniden sıcak günlere dönen İstanbul'da vatandaşlara AKOM'dan uyarı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da yaşayanları fırtına ve sağanak yağışa karşı uyardı.

LODOS ETKİLİ OLACAK

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde lodosun etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor.

Çarşamba gece saatlerinden itibaren kent genelinde yağış geçişlerinin görülmesi, Perşembe sabahından itibaren ise lodosun şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

LODOSUN HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Fırtına şeklinde esecek lodosun saatteki hızının 60-90 kilometreye çıkması bekleniyor. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının 8-10 derece düşerek mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK MI

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2–4 derece altında, 16–23 Ocak arasında ise mevsim normallerin 1–3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.