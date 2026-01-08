Otel çarşafları neden hep aynı? Meğer beyaz olmasının sebebi buymuş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günümüzde otel odaları denildiğinde akla gelen bembeyaz yataklar, aslında uzun yıllardır süregelen bir gelenek değil.

Otelcilik sektöründe bu anlayışın yaygınlaşması 1990’lı yıllara dayanıyor.

Dönüm noktası ise uluslararası bir otel zincirinin aldığı radikal bir kararla başladı.

O dönemde Westin, tesislerinde kullanılan renkli yatak çarşaflarını tamamen kaldırarak beyaz yatak konseptine geçti.

Bu değişiklik, beklenenden çok daha büyük bir etki yarattı. Misafirlerin önemli bir bölümü, odaların baştan sona yenilendiğini düşünürken, gerçekte yapılan tek şey yatak renginin değiştirilmesiydi.

BEYAZ OLMASININ ASIL SEBEBİ…

Yapılan araştırmalara göre, HOGA verileri, otellerde kullanılan yatak çarşaflarının yaklaşık yüzde 80’inin beyaz renkte olduğunu ortaya koyuyor. Bu tercih, dekoratif bir alışkanlıktan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Beyaz renk, otelcilik sektöründe saflık, hijyen ve temizlik ile özdeşleşti.

Konaklama tesislerinin misafirlerine vermek istediği temel mesaj da tam olarak bu değerler üzerine kurulu.

Beyaz çarşaflar, odanın temizliğini gözle görülür şekilde ortaya koyarak misafirlere güven veriyor.

Uzmanlara göre beyaz yatak çarşafları, konaklayan kişilerin zihninde rahatlama ve teslim olma hissi yaratıyor.

Olası lekelerin ya da kirlerin beyaz zemin üzerinde daha kolay fark edilebilmesi, misafirlerin “acaba temiz mi?” endişesini ortadan kaldırıyor.

OTEL TARZI NASIL YANSITILIYOR?

Her ne kadar yatak çarşafları beyaz tercih edilse de, oteller kendi konseptlerini yansıtmak için farklı dokunuşlara başvuruyor.

Renkli dekoratif yastıklar, yatak koşucuları ve tekstil aksesuarları, hem sade görünümü koruyor hem de otelin tarzını yatağa taşımaya yardımcı oluyor. Böylece beyazın verdiği temizlik hissi korunurken, görsel zenginlik de sağlanmış oluyor.