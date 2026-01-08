Bu yiyecekleri ikinci kez donduran yandı: Bakteriler hızla çoğalıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzmanlar bazı yiyeceklerin ikinci kez dondurulmasının ciddi sağlık riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.

Özellikle çözüldükten sonra tekrar dondurulan bu gıdalarda, uygun koşullar oluştuğunda bakterilerin hızla çoğalabildiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre dondurulmuş gıda çözüldüğünde, mikroorganizmalar yeniden aktif hale geliyor ve bu gıdanın tekrar dondurulması bakterileri yok etmek yerine daha dirençli hale getirebiliyor.

İşte ikinci kez dondurulmaması gereken gıdalar:

İKİNCİ KEZ DONDURULMAMASI GEREKEN GIDALAR

Uzmanlar, bozulabilir ve çiğ gıdaların yeniden dondurulmasının ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Özellikle çiğ et, kıyma, kümes hayvanları, balık ve deniz ürünleri gibi besinlerin ikinci kez dondurulması, bakteri üremesi açısından büyük tehlike oluşturuyor.

Gıda güvenliği uzmanlarına göre bu tür ürünler, yapıları gereği zaten mikrop açısından daha hassas. İlk çözülme sırasında besinlerin bünyesindeki sıvı kaybı artarken, mikroorganizmalar için elverişli bir ortam oluşuyor. Bu aşamada bakteri sayısı yükseliyor. Aynı ürünün tekrar dondurulup ikinci kez çözdürülmesi ise bakterilerin yeniden hızla çoğalmasına neden olabiliyor.

Tüketici sağlığı alanında yapılan açıklamalarda, çözdürülmüş çiğ ürünlerin ancak tamamen pişirildikten sonra yeniden dondurulmasının güvenli olduğu vurgulanıyor. Aksi halde bu gıdaların tekrar çiğ şekilde dondurulması, gıda zehirlenmelerine yol açabilecek ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.