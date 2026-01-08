Abone ol: Google News

İstanbul'da fırtınada köprüyü geçmeye çalışan motosikletlilere diğer araçlar kalkan oldu

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken zor anlar yaşayan motosikletlilere, trafikteki araçlar kalkan oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 17:16
  • İstanbul'da fırtına nedeniyle köprüden geçmeye çalışan motosikletlilere, diğer sürücüler araçlarıyla yardımcı oldu.
  • Trafikteki araçlar motosikletlilerin güvenliğini sağlamak için eşlik etti.
  • Bu yardım anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Günlük hayatı olumsuz etkileyen fırtına ve yağış, köprülerde de zorluk yaşattı.

FIRTINA KÖPRÜYÜ DE ESİR ALDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Düşmemek için büyük çaba sarf eden motosikletlilerin yardımına diğer sürücüler yetişti.

MOTOSİKLETLİLERE ADETA KALKAN OLDULAR

Köprüyü kullanarak Avrupa Yakası'ndan Anadolu yakasına geçen motosikletlilere cenaze aracı ve servis araçları uzun bir süre eşlik etti.

Dörtlülerini yakarak ilerleyen sürücüler motosikletlilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamadan köprüden geçmesini sağladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Haberleri