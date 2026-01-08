İstanbul'da fırtınada köprüyü geçmeye çalışan motosikletlilere diğer araçlar kalkan oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Günlük hayatı olumsuz etkileyen fırtına ve yağış, köprülerde de zorluk yaşattı.

FIRTINA KÖPRÜYÜ DE ESİR ALDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Düşmemek için büyük çaba sarf eden motosikletlilerin yardımına diğer sürücüler yetişti.

MOTOSİKLETLİLERE ADETA KALKAN OLDULAR

Köprüyü kullanarak Avrupa Yakası'ndan Anadolu yakasına geçen motosikletlilere cenaze aracı ve servis araçları uzun bir süre eşlik etti.

Dörtlülerini yakarak ilerleyen sürücüler motosikletlilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamadan köprüden geçmesini sağladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.