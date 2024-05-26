Aksaray Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi akını Kapadokya’ya açılış kapısı olarak bilinen ve dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ihlara Vadisi, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

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İHA

Aksaray'da dünyanın ikinci büyük kanyonu Ihlara Vadisi, Kapadokya'nın doğa harikası olarak ilgi çekiyor.

Tarihi kaynaklardaki adı "Peristremma" olan Ihlara Vadisi'nin içinden geçen Melendiz Çayının adı ise Potamus, Kapadukus–Kappadokya Irmağı şeklinde geçiyor.

Turistlerin gözdesi

Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı’nın binlerce yılık aşındırması sonucunda oluştu. Birçok tarihi ve kültürel mirasının yanında özellikle dünyanın ikinci büyük kanyonu olan 14 kilometre uzunluğundaki 382 basamaklı merdivenle inilen Ihlara Vadisi yerli-yabancı turistlerden yoğun ilgi görürken, vadi doğal güzelliğinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı yüzlerce bitki ve canlılarla da dikkat çekiyor.

Ihlara Vadisinde 105 kilise ve yaklaşık 10 bin adet mağara bulunuyor. İçerisinden geçen Melendiz Çayı ile adeta tüm doğal güzellikleri barındıran Ihlara Vadisi yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

"Her taraf çok etkileyici"

Ihlara Vadisi’ni gezmeye geldiklerini belirten Necla Şeşen, “Ihlara Vadisi’ni çok güzel gördük. Turumuza buradan başladık aşağıya doğru ineceğiz. Görüntüler, her taraf etkileyici. Hislerimiz çok değişik, eskiler neler yaşamış, neler görmüş. Herkese de tavsiye ediyorum gelip görsünler” dedi.

Ihlara Vadisi hakkında bilgiler veren bölge halkından Kerim Yasav ise “Ihlara Vadisi dünya mirasına giren 7 harikadan biridir. Hasan Dağı’nın patlaması ve lavın açtığı bir vadi oluşumu olmuş. Ama bundan önceki yaşamlarda öncelikle Bizans, Helenistik ve Rumların yaşadığı söylenmektedir.

İçerisinde mağaralar, yeraltı şehirleri ve özellikle kiliseler var. Bu kiliselerde özellikle Ortodoks asıllı kesimler geliyor ve kilisede ayin yapıyorlar. O dönemde kayaları oymuşlar ve kilise yapmışlar. Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin akın ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)